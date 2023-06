Jeden mały błąd zdecydował o złocie. Polak obronił się po chwili

W półfinale - z Knappem - Dzieński prowadził przez większość trasy, ale nie ustrzegł się błędu, co wykorzystał Austriak. Błąd popełnił na samym końcu trasy, gdy z dobrym czasem zmierzał po sukces i awans do finału i walki o złoto. To oznaczało, że Polak wystąpi w tzw. małym finale, czyli pojedynku o brąz. Jego rywalem był Francuz Pierre Rebreyend, który wcześniej - w półfinale z Garnierem - został zdyskwalifikowany za falstart.