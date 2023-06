Takie zdanie wyraziła Gunilla Lindberg, sekretarz generalna Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Szwedka uważa, że igrzyska europejskie w Krakowie wyznaczyły słuszny kierunek w kwestii tego, jak powinny być organizowane kwalifikacje olimpijskie do dużych igrzysk. Sekretarz Lindberg ma nadzieję, że uda się przekonać czy wręcz nawet przymusić większą liczbę dyscyplin sportowych do organizowania bezpośrednich kwalifikacji na igrzyskach kontynentalnych. - To budzi zainteresowanie i podnosi prestiż zarówno kwalifikacji, jak i igrzysk na kontynentach - uważa.