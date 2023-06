Na ceremonii otwarcia Igrzysk Europejskich 2023 pojawili się nie tylko sportowcy i kibice, ale również oficjele. Wśród nich był Jacek Sasin, pełnomocnik rządu ds. koordynacji przygotowań do organizacji imprezy. Jego przemówienie zagłuszone zostało przez gwizdy. Po wszystkim polityk zabrał głos i odniósł się do sytuacji. Jego zdaniem to "grupka politycznych hejterów próbowała zakłócić otwarcie". "Wstyd" - skwitował.