Historyczny moment. Polka w końcu to zrobiła. I to mimo walki z chorobą

Klaudia Zwolińska w końcu się przełamała. Historyczny medal Polki

Na własnym torze w Krakowie płynęła znakomicie. Przede wszystkim bardzo szybko, co jest w tym sezonie jej specjalnością. To w dużej mierze zasługa trenera Rafała Polaczyka. Do sukcesu cegiełkę dołożył trener kadry Jakub Chojnowski, a także Francuz Jean-Yves Cheutin, który przed laty do dużych sukcesów doprowadził zawodników Francji i Rosji. Ten ostatni odpowiada za przygotowanie motoryczne.