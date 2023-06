Polskie sztafety: żeńska, męska oraz mikst 4x400 metrów przyzwyczaiły kibiców do hurtowego zdobywania medali na wielkich imprezach. Na igrzyskach w Tokio sięgnęli po złoto w rywalizacji mieszanej oraz srebro w sztafecie kobiet. Z ostatnich ME w Monachium również przywieźliśmy srebro za sprawą "Aniołków Matusińskiego". To wszystko sprawia, że możemy czuć się wyjątkowo pewnie tych konkurencjach.