Ewa Swoboda jak wiatr. Jest rekord na bieżni Igrzysk Europejskich

Ewa Swoboda świetnie rozpoczęła sezon letni. Polka w swoim pierwszym starcie ustanowiła nowy rekord życiowy. W biegu eliminacyjnym podczas 69. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego uzyskała 11.03. W finale zawodów do mety dobiegła za Marii Josée Ta Lou z czasem 11.07. W ostatnim występie przed Drużynowymi Mistrzostwami Europy podczas Diamentowej Ligi w Oslo ponownie osiągnęła 11.07 . Ewa Swoboda z występu na występ jest coraz bliższa złamania bariery 11 sekund. Dokonała tego już rok temu podczas MP (10.99), jednak wtedy wiatr przekroczył regulaminowe 2.0 m/s.

Ewa Swoboda była faworytką i nie zawiodła

Rywalizację na 100 metrów Dywizji I podzielono na dwa biegi. W finale B najlepsza okazała się Hiszpanka Jael Bestue, która uzyskała 11.25. Druga była Czeszka Karolina Manasova (11.44). Trzecia do mety dobiegła Lotta Kemppinnen z Finlandii (11.45).

Polka była główną faworytką do zwycięstwa w swoim biegu. Jej największymi rywalkami były Lisa Mayer z Niemiec (11.16) oraz Portugalka Arialis Gandulla (11.17). Ewa dobrze wyszła z bloków i od początku miała przewagę, której nie oddała do samej mety. Polska zawodniczka zwyciężyła z czasem 11.09, co jest nowym rekordem drużynowych mistrzostw Europy. Druga na mecie zameldowała się Belgijka Rani Rosius (11.20). Trzecie miejsce dla N'Ketii Seedo z Holandii (11.24).