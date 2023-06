Biało-czerwoni uzyskali wynik 98,48, tracąc 1,44 s do Hiszpanów, którzy popłynęli w składzie Pau Echaniz, David Llorente i Miquel Trave, ale kilkanaście minut po zakończeniu rywalizacji reprezentanci "La Rojy" otrzymali decyzją sędziów dodatkowe punkty karne, co dało Polakom pierwsze miejsce. Decyzja ta została jednak wycofana. Hiszpanie zwrócili uwagę, że Polacy zgłosili odpowiedni protest zbyt późno. Arbitrzy przychylili się do tej opinii i nasi kajakarze z powrotem znaleźli się na drugiej lokacie.