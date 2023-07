Co za zaskoczenie. Polscy medaliści igrzysk europejskich dostali samochody

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród medalistom odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). W jej trakcie prezes organizacji Radosław Piesiewicz ogłosił powstanie Fundacji Polskiego Sportu, której prezesem został Adam Korol, wiceprezes PKOl.



- W zakończonych w niedzielę igrzyskach europejskich daliście nam wiele radości. 50 medali, które zdobyliście, to jest coś niesamowitego dla polskiego sportu. Podczas ślubowania przed rozpoczęciem imprezy życzyłem sobie i wam 34 krążków, bo tyle wywalczyliśmy w sumie w poprzednich dwóch edycjach. Wy dokonaliście czegoś wspaniałego. Dziękuję wam za to, co zrobiliście - zwrócił się do sportowców Piesiewicz.