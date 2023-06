Co za pech Polaków! Piękna walka, do medali zabrakło centymetrów

Sobotni finaliści dzień wcześniej rywalizowali w półfinałach i piątkowy poranek był pełen wrażeń dla wszystkich zgromadzonych w podkrakowskim Kryspinowie. Tuż przed planowanym startem rywalizacji nad tamtejszym zalewem rozpętała się bowiem wielka ulewa z porywistym wiatrem i istniało spore zagrożenie odwołania startów . Pogoda na szczęście uspokoiła się po kilkudziesięciu minutach i z poślizgiem, ale udało się doprowadzić do wszystkich rozstrzygnięć. Awans do finału w indywidualnej rywalizacji w kajakarstwie zaliczyli wszyscy reprezentanci Polski, którzy stanęli na starcie awansowali do finałów i otrzymali szansę walki o medale.