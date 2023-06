Co za dramaturgia. Polska miała piłkę na zwycięstwo, lecz przegrała

Polki szybciej od przeciwniczek wykorzystały limit siedmiu fauli, po którym każdy kolejny skutkuje dwoma rzutami wolnymi. Przez to musiały być zdecydowanie delikatniejsze w defensywie, ale Litwinki i tak znajdowały przewinienia, dzięki którym prowadziły 16:14, a po chwili 19:17. Szukały przedwczesnego zakończenia meczu przez osiągnięcie pułapu 21 punktów. Były uparte na próby z dystansu, które niezbyt im się udawały. Podobny problem z celnością miały nasze rodaczki - Anna Pawłowska nie wykorzystała żadnego z dwóch wolnych.

Polskie koszykarki 3x3 słabo zaczęły igrzyska. Dwie porażki

Litwinki nie wykorzystały meczboli i zostały nieco zgaszone rzutem za dwa w wykonaniu Marcinowskiej. Na osiem sekund pod końca to właśnie Polki stanęły przed wielką szansą. Przegrywały 19:20, ale miały piłkę. Trafiając za jeden, doprowadziłyby do dogrywki, a za dwa - wygrałyby spotkanie. Spróbowały pierwszego, bezpieczniejszego z wariantów, ale się on nie udał. Ostatecznie Litwa wygrała 20:19.