Brak kibiców na IE, a bilety sprzedane. Skąd ten problem? Organizator tłumaczy

Jeszcze bardziej irytujące było to, że kiedy zajrzeliśmy w system biletowy, to otrzymywaliśmy zupełnie inny obraz. W przypadku kolosa, jakim jest Stadion Śląski , system biletowy wskazywał, że sprzedana została więcej niż połowa pojemności obiektu.

Organizator igrzysk europejskich wyjaśnia sytuację ze sprzedażą biletów i pustymi trybunami

Popatrzyliśmy na tenis stołowy , jaki odbywa się w hali Hutnika Kraków, bo sygnał otrzymaliśmy od jednego z fanów . Trybuny wypełnione może w 50 procentach, a bilety zostały wyprzedane. Podobna sytuacja miała miejsce na innych obiektach igrzysk europejskich. Skąd to się brało? To wyjaśniał nam Dawid Gleń, rzecznik prasowy imprezy .

Bilety sprzedajemy na dany dzień, a nie poszczególne sesje danego dnia. Osoby, które wchodzą, dostają na rękę opaskę i dzięki niej mogą na obiekt wchodzić i wychodzić. Stąd ta sytuacja, że bilety są wyprzedane, a trybuny nie są zapełnione. Nie wszyscy decydują się na to, by cały dzień spędzać na arenie

W tym momencie wiadomo, że na ceremonię zakończenia imprezy, jaka będzie miała miejsce 2 lipca na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, sprzedano ok. 15 tysięcy wejściówek. Organizatorzy liczą na to, że do końca tygodnia ta liczba zwiększy się jeszcze o kilka tysięcy.