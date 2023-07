Igrzyska europejskie. Klaudia Zwolińska z drugim medalem

Na trasie pozostała więc jedynie Elena Lilik z Niemiec i tylko ona mogła jeszcze wyprzedzić naszą reprezentantkę. Na każdym z pomiarów jej czas był zbliżony do wyniku Polki, a dodatkowo dotknęła ostatniej bramki, przez co do jej rezultatu trzeba było doliczyć dwie sekundy. Ostatecznie jednak uratowało ją tempo, bo wyprzedziła Zwolińską o zaledwie 0,62 sekundy i jej reakcja mówiła najlepiej, jak dużo to dla niej znaczyło. Zwolińska swoimi wynikami przeszła do historii polskiego kajakarstwa, jako pierwsza indywidualna medalistka obu konkurencji.