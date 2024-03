Walijewa zdyskwalifikowana

Kolejne cztery lata kary?

Niemieccy dziennikarze informują, że jeśli owa federacja będzie miała w tym udział, to Rosjanka może spodziewać się kolejnych kłopotów. "Sport" powołuje się tym samym na informacje, które uzyskano od prawniczki. "Jeśli będzie jakieś wsparcie ze strony państwa, np. on jest jednym ze współorganizatorów, albo inny partner należy do ministerstwa sportu, to jej udział byłby zabroniony. Tylko jeśli jest to widowisko czysto komercyjne, będzie mogła wystąpić udziału" - powiedział Antseliovich, która ostrzegła przed drastycznymi konsekwencjami dla nastolatki.

Według prawniczki w przypadku zaangażowana państwa kara byłaby drastyczna. "Naruszenie zasad jej dyskwalifikacji skutkowałoby nowym zakazem, który miałby taką samą długość jak pierwotny zakaz. Oznacza to, że do jej czteroletniego zakazu dodano by kolejne cztery lata". Taka kara oznaczałaby, że urodzona w 2006 roku łyżwiarka na zawodowej scenie nie pojawiłaby się aż do 2029 roku. To byłby dla niej całkowity dramat, choć tak naprawdę to "tylko" pięć lat i szansa na sukcesy wciąż byłaby realna.