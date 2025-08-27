US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]

Świątek od początku spotkania narzuciła swoje tempo i nie pozwoliła debiutantce z Kolumbii na rozwinięcie skrzydeł. W każdym secie przełamywała rywalkę dwukrotnie, a sama nie musiała bronić ani jednego break pointa. Skuteczny serwis i precyzyjne uderzenia sprawiły, że Polka kontrolowała przebieg meczu od pierwszej do ostatniej piłki.

Dla drugiej rakiety świata był to pierwszy występ w tegorocznej edycji nowojorskiego turnieju. Wcześniej Świątek mogła świętować zwycięstwo w prestiżowym Cincinnati Open, a jeszcze w lipcu po raz pierwszy zgromadziła komplet publiczności na korcie Wimbledonu. Forma 23-latki daje jej kibicom duże nadzieje na kolejny długi marsz w Wielkim Szlemie.

W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Holenderka Suzan Lamens. Spotkanie zapowiada się jako kolejny test formy Polki, która celuje w drugi w karierze triumf na kortach Flushing Meadows.