Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. [WIDEO]

Rybakina, mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku, weszła w mecz bardzo mocno. W ćwierćfinale wyeliminowała liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę i w półfinale szybko przełamała Świątek. Polka nie załamała się jednak stratą podania - wróciła do gry, a następnie przejęła kontrolę nad przebiegiem wydarzeń.

„Tak, to był zdecydowanie świetny mecz. Graliśmy z ogromną intensywnością od początku. Wiedziałam, że nie mogę zwolnić tempa i musiałam działać proaktywnie”

Decydujący okazał się drugi set, w którym Świątek utrzymywała wysoki poziom, a przy serwisie rywalki potrafiła wykorzystywać jej błędy.

„Sam fakt bycia w finale i świadomość, że masz już za sobą dobry turniej, sprawia, że nie potrzebujesz niczego, co by cię dodatkowo napędzało. To wyjątkowe uczucie”

W meczu o tytuł Świątek zmierzy się z Jasmine Paolini. Włoszka, która w półfinale wyeliminowała Rybakinę, zapowiedziała odważną grę przeciwko Polce. - "Muszę wierzyć w siebie i pomóc sobie serwisem. Postaram się być agresywna i walczyć o każdy punkt" - podkreśliła Paolini.

Iga Świątek oraz Jasmine Paolini zmierzą się w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Finał Cincinnati Open odbędzie się w poniedziałek 18 sierpnia. Początek meczu zaplanowano na godz. 18:00 czasu lokalnego (ET), czyli około północy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.