Popis Igi Świątek przed polską publicznością. 6:0 w drugim secie [WIDEO]
Dla Iga Świątek występ w ramach Billie Jean King Cup 2025 przeciwko Gabriela Lee miał być formalnością - i tak właśnie się stało. Polka zwyciężyła 6:2, 6:0, zapewniając reprezentacji wygraną w rywalizacji z Rumunia i awans w eliminacjach do turnieju finałowego.
Od początku pierwszego seta było widać, że Świątek dobrze czuje się na korcie i szybko narzuca swoje tempo. Polka objęła przewagę i pewnie doprowadziła partię do wyniku 6:2, kontrolując przebieg wymian i nie pozwalając rywalce na złapanie rytmu.
Druga odsłona meczu była już pokazem pełnej dominacji liderki reprezentacji. Świątek wygrała seta 6:0, nie dając Rumunce najmniejszych szans na odwrócenie losów meczu. Jej pewność siebie i precyzja były widoczne w każdym elemencie gry.
Dzięki temu zwycięstwu Polska stała się praktycznie pewna triumfu w tie-meczu przeciwko Rumunii, co znacząco przybliża drużynę do awansu w Billie Jean King Cup.