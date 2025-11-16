Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK Cup

Atmosfera w polskiej drużynie podczas Billie Jean King Cup była nie tylko pełna energii i sportowej walki, ale też - jak się okazuje - okazją do poznania nowych twarzy. Iga Świątek, liderka naszej reprezentacji, zwróciła uwagę na młodą zawodniczkę.

Chodzi o Lindę Klimovičovą, 21-letnią tenisistkę urodzoną w Ołomuńcu, która od 2024 roku reprezentuje Polskę. Ma na koncie kilka tytułów ITF, a w karierze juniorskiej dotarła m.in. do półfinału Wimbledonu Juniorów. Jej dynamiczny styl gry i odważne decyzje na korcie sprawiły, że szybko zwróciła uwagę kibiców oraz samej Świątek.

Reprezentantki Polski z Igą Świątek na czele poznały potencjalne rywalki w półfinale BJK Cup Finals 2024 Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Świątek została zapytana o młodą reprezentantkę i nie ukrywała sympatii oraz uznania.

Dopiero się poznałyśmy, więc nie miałam okazji oglądać jej dłużej, ale dzisiaj naprawdę zrobiła na mnie wrażenie — przede wszystkim prędkością i zdecydowaniem. Miejmy nadzieję, że będzie szła tylko do przodu

Linda Klimovicova Lech Muszyński PAP

