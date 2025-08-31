"Łatwo wpaść w panikę. Ja tego nie zrobiłam" - Świątek po meczu z Kalinską [WIDEO]
Iga Świątek w sobotę zapewniła sobie awans do drugiego tygodnia rywalizacji w US Open. Polka pokonała w 3. rundzie Annę Kalinską 7:6(2), 6:4, choć początek meczu był dla niej niezwykle trudny.
Rozstawiona z numerem drugim tenisistka przegrywała w pierwszym secie już 1:5, ale zdołała odrobić straty, a następnie triumfować w tie-breaku. W drugiej partii kontrolowała wydarzenia na korcie, zwyciężając 6:4 i zamykając spotkanie w dwóch setach.
To na pewno nie był łatwy mecz. Przy wyniku 5:1 łatwo wpaść w panikę, a ja tego nie zrobiłam. Więc to dobrze
Dzięki zwycięstwu w Nowym Jorku, liderka polskiego tenisa po raz kolejny zameldowała się w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Jej determinacja i umiejętność wychodzenia z opresji pokazują, że jest gotowa na kolejne wyzwania w US Open.
