Iga Świątek pokonała Clarę Tauson 6:4, 6:1 w meczu, który od początku do końca toczył się pod jej dyktando. Polka imponowała pewnością siebie, precyzją i koncentracją, nie zostawiając rywalce wiele przestrzeni do rozwinęcia skrzydeł. Jej gra była dojrzała, ofensywna, a momentami wręcz koncertowa. To pewny krok do ćwierćfinału, w którym Świątek zagra o miejsce w najlepszej czwórce turnieju.