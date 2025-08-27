Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]
Iga Świątek w świetnym stylu rozpoczęła rywalizację na kortach US Open, pokonując Emilianę Arango 6:1, 6:2 w zaledwie 61 minut. Po zwycięstwie Polka, znana jako wielka fanka Taylor Swift, skomentowała głośne zaręczyny piosenkarki z gwiazdą NFL Travisem Kelce, życząc im "wszystkiego najlepszego".
Świątek przełamała rywalkę dwukrotnie w każdym secie, a przy własnym serwisie nie musiała bronić ani jednego break pointa. Kolumbijka, dla której był to debiut w głównej drabince US Open, nie znalazła sposobu na skuteczną odpowiedź wobec regularności i precyzji Polki.
- Pierwsze mecze zawsze są trochę inne, więc cieszę się, że miałam trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do warunków i nawierzchni. Myślę, że to był solidny mecz i cieszę się z awansu - mówiła Świątek po spotkaniu.
Polka w rozmowie z dziennikarzami odniosła się również do głośnego wydarzenia ze świata show-biznesu. Podczas gdy kibice w Nowym Jorku komentowali jej występ, media obiegła wiadomość o zaręczynach Taylor Swift z gwiazdą NFL Travisem Kelce.
Travis wydaje się świetnym facetem. Taylor wygląda na superszczęśliwą, więc cieszę się z jej szczęścia. Życzę im wszystkiego najlepszego.
W drugiej rundzie US Open Iga Świątek zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens. Polka celuje w kolejny triumf na kortach Flushing Meadows, a szybki start i świetna forma z Cincinnati pozwalają jej kibicom wierzyć w kolejny długi marsz w Nowym Jorku.
