Świątek od początku wyglądała na zawodniczkę, która dobrze wie, co chce zrobić na korcie. Nie było nerwowego wejścia w spotkanie ani długiego szukania rytmu. Polka szybko złapała właściwe tempo, dobrze returnowała i odważnie wchodziła w wymiany. Pliskova, która zwykle potrafi budować przewagę serwisem, tym razem miała z tym duży problem.

Pierwszy set był jednostronny. Świątek przejmowała inicjatywę niemal przy każdej dłuższej akcji. Posyłała piłki głęboko, zmieniała kierunki i nie pozwalała Czeszce wygodnie ustawić się do uderzeń. Wynik 6:1 dobrze oddaje to, co działo się na korcie. Polka była po prostu wyraźnie lepsza.

Więcej emocji pojawiło się na początku drugiego seta. Pliskova wygrała dwa pierwsze gemy i przez chwilę mogło się wydawać, że mecz zrobi się bardziej wyrównany. Świątek nie spanikowała. Zareagowała bardzo spokojnie, poprawiła ustawienie przy returnie i zaczęła cierpliwie odrabiać straty.

To był jeden z ważniejszych momentów spotkania. Polka nie tylko wróciła do gry, ale szybko ponownie przejęła kontrolę. Wygrała cztery gemy z rzędu i odebrała rywalce impet. Od tego momentu Pliskova znów musiała gonić wynik, a Świątek pilnowała przewagi z dużą dojrzałością.

Końcówka należała do Raszynianki. Przy pierwszej okazji zakończyła mecz i mogła cieszyć się z awansu. Nie był to pojedynek pełen zwrotów akcji, ale właśnie takie zwycięstwa wiele mówią o formie zawodniczki. Świątek zrobiła swoje, nie dopuściła do większych komplikacji i pokazała, że na londyńskiej trawie czuje się coraz pewniej.

Po meczu Polka zwracała uwagę przede wszystkim na koncentrację. Podkreślała, że cieszy ją reakcja po słabszym fragmencie w drugiej partii. Właśnie wtedy Pliskova miała swoją największą szansę, ale nie zdołała jej wykorzystać.

W kolejnej rundzie Świątek zagra z Alexandrą Ealą. Filipinka awansowała po zwycięstwie nad Maią Joint 3:6, 6:2, 6:0. Dla Polki będzie to następny test na drodze do obrony tytułu na Wimbledonie.

Wynik meczu:

Iga Świątek - Karolina Pliskova 6:1, 6:3

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