Iga Świątek - Karolina Pliskova. Skrót meczu. WIDEO
Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliskovą 6:1, 6:3 i zrobiła to w stylu, który mógł podobać się kibicom. Była spokojna, dokładna i bardzo skuteczna w najważniejszych momentach. Czeszka próbowała się postawić, ale przez większość meczu musiała grać na warunkach rywalki.
Świątek od początku wyglądała na zawodniczkę, która dobrze wie, co chce zrobić na korcie. Nie było nerwowego wejścia w spotkanie ani długiego szukania rytmu. Polka szybko złapała właściwe tempo, dobrze returnowała i odważnie wchodziła w wymiany. Pliskova, która zwykle potrafi budować przewagę serwisem, tym razem miała z tym duży problem.
Pierwszy set był jednostronny. Świątek przejmowała inicjatywę niemal przy każdej dłuższej akcji. Posyłała piłki głęboko, zmieniała kierunki i nie pozwalała Czeszce wygodnie ustawić się do uderzeń. Wynik 6:1 dobrze oddaje to, co działo się na korcie. Polka była po prostu wyraźnie lepsza.
Więcej emocji pojawiło się na początku drugiego seta. Pliskova wygrała dwa pierwsze gemy i przez chwilę mogło się wydawać, że mecz zrobi się bardziej wyrównany. Świątek nie spanikowała. Zareagowała bardzo spokojnie, poprawiła ustawienie przy returnie i zaczęła cierpliwie odrabiać straty.
To był jeden z ważniejszych momentów spotkania. Polka nie tylko wróciła do gry, ale szybko ponownie przejęła kontrolę. Wygrała cztery gemy z rzędu i odebrała rywalce impet. Od tego momentu Pliskova znów musiała gonić wynik, a Świątek pilnowała przewagi z dużą dojrzałością.
Końcówka należała do Raszynianki. Przy pierwszej okazji zakończyła mecz i mogła cieszyć się z awansu. Nie był to pojedynek pełen zwrotów akcji, ale właśnie takie zwycięstwa wiele mówią o formie zawodniczki. Świątek zrobiła swoje, nie dopuściła do większych komplikacji i pokazała, że na londyńskiej trawie czuje się coraz pewniej.
Po meczu Polka zwracała uwagę przede wszystkim na koncentrację. Podkreślała, że cieszy ją reakcja po słabszym fragmencie w drugiej partii. Właśnie wtedy Pliskova miała swoją największą szansę, ale nie zdołała jej wykorzystać.
W kolejnej rundzie Świątek zagra z Alexandrą Ealą. Filipinka awansowała po zwycięstwie nad Maią Joint 3:6, 6:2, 6:0. Dla Polki będzie to następny test na drodze do obrony tytułu na Wimbledonie.
Wynik meczu:
Iga Świątek - Karolina Pliskova 6:1, 6:3
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