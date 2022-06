Iga Świątek zagra w finale Roland Garros! Polka pokonała Darię Kasatkinę. WIDEO WIDEO |

Iga Świątek drugi raz w karierze wystąpi w finale Rolanda Garrosa. Po niepewnym początku potem wyraźnie dominowała w meczu z Darią Kasatkiną. W nieco ponad godzinę pokonała Rosjankę 6:2, 6:1. W sobotę finał. Rywalką będzie albo Amerykanka Cori Gauff, albo Włoszka Martina Trevisan.



Iga Świątek (Polska, 1) - Daria Kasatkina (20) 6:2, 6:1



- To dla mnie specjalny, wyjątkowy moment, jestem bardzo emocjonalną osobą, więc nie będę dużo mówić, ale kocham grać w Paryżu. Kocham was. Łatwiej jest grać mecze, gdy czujesz wsparcie kibiców. Dziękuje wam! - krzyknęła Świątek po polsku do kibiców. Po czym dodała: - Przez pandemię przez dłuższy czas graliśmy bez kibiców i dopiero od pewnego czasu znów mogę cieszyć się ich obecnością na nowo.



Polka wyrównała fantastyczne osiągnięcie legendy kobiecego tenisa - Sereny Williams. Obie panią w XXI wieku wygrały 34 spotkania z rzędu!