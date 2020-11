Iga Świątek wzięła udział w tenisowym challengu. Polka pokazała klasę. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Iga świątek odpowiedziała na nominację Sofii Kenin do "Mass Free Challenge", które polega na wykonaniu "hot doga" (zagrania między nogami). Sztuczkę należało wykonać z tortillą w ręku. Jest to akcja wspierana przez firmę Old El Paso, która zbiera pieniądze na posiłki dla potrzebujących.