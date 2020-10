Sierzputowski o Idze Świątek: Ona zawsze gra dla zwycięstw, dla ludzi. Jeżeli będzie tak dalej, nie będzie problemu WIDEO |

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy sukces w Rolland Garros nie "zaszumi w głowie" Idze Świątek. "To jest bardzo trudne, ale dla Igi to wbrew pozorom będzie bardzo proste" - odpowiadał trener tenisistki Piotr Sierzputowski. "Natomiast będzie praca do zrobienia" - przyznał. "Iga zawsze gra dla zwycięstw, zawsze gra dla ludzi, którzy jej kibicują, uwielbia, kiedy jest doping. To sprawia, że robi to, co lubi, a cała reszta nie ma dla niej znaczenia" - powiedział. Według niego, jeżeli Świątek "będzie się tym kierować dalej w życiu, (...) nie będzie z tym problemu".