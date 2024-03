Mam dla niej ogromny szacunek. Jestem bardzo smutna, że tak się to zakończyło, nikt nie chce wygrać w taki sposób. Mam nadzieję, że Karolina szybko wydobrzeje i będzie gotowa do startu w Miami

Teraz na Świątek czeka starcie z Martą Kostiuk. Rozpocznie się ono w nocy z piątku na sobotę, nie wcześniej niż o północy. Przed meczem Polka chce postawić na regenerację. Podpytywana przez reportera Canal+ zdradziła, że ma w planach wycieczkę do Palm Springs. Przed kamerą powiedziała również kilka słów na temat najbliższej przeciwniczki. "To niezwykle utalentowana zawodniczka. Jak była nastolatką, to już było wiadomo, że będzie w czołówce WTA. Mimo że nie jest rozstawiona, pewnie zasłużyła na to, żeby być w półfinale. Skupię się na sobie i dam z siebie wszystko. Nie ma już łatwych meczów na tym etapie turnieju" - wyjaśniła.