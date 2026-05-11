Zwycięstwo Świątek z Osaką. To nie koniec nerwów. Miejsce wisi na jednym punkcie

Nie spełniły się przewidywania tych, którzy spodziewali się wyrównanego meczu Igi Świątek z Naomi Osaką. Polska tenisistka pokonała swoją rywlkę w dwóch setach i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Rzymie.

Mecz Świątek z Osaką zakończył się zwycięstwem Polki 6:1, 6:2. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie miała więc zbyt wiele do powiedzenia na korcie. Wiele wskazuje na to, że Iga Świątek zbliża się do formy, która na mączce pozwoliła jej odnosić największe sukcesy w karierze.

W tym momencie Iga Świątek plasuje się na dość stablinym trzecim miejscu w rankingu WTA. Nawet jeśli dojdzie do finału i go wygra, na pewno na nim pozostanie. Może jednak odrobić stratę do Jeleny Rybakiny. Na pewno natomiast zmniejszy swój dystans do liderującej Aryny Sabalenki, która przedwcześnie pożegnała się z turniejem i nie obroniła swoich punktów.

Świątek już na pewno w "czwórce" na Rolanda Garrosa. Miejce w rankingu wisi na jednym punkcie

Awans do ćwierćfinału już sprawił, że Iga Świątek powiększyła swój dorobek do 7098 punktów. Jeśli poniesie porażkę w kolejnym pojedynku, właśnie z takim dorobkiem pozostanie. Zwycięstwo w całym turnieju sprawiłoby natomiast, że Polka będzie miała na koncie 7883 punktów.

Plasująca się na 5. miejscu rankingu WTA Jessica Pegula po tym turnieju Igi Świątek już na pewno nie wyprzedzi. Taką szansą ma natomiast Coco Gauff.

Zajść muszą jednak wyjątkowe okoliczności. Iga Świątek musiałaby przegrać kolejny pojedynek, a Coco Gauff - wygrać cały turniej. Wówczas Amerykanka wyprzedziłaby Polkę o... jeden punkt. Jej dorobek wynosiłby 7099.

To oznacza jedno. Nawet przy najgorszym możliwym scenariuszu, który został opisany powyżej, Idze Świątek grozi co najwyżej utrata miejsca na podium rankingu WTA przed Rolandem Garrosem. Polka już na pewno nie wypadnie z czołowej "czwórki", więc w Paryżu będzie rozstawiona jako jedna z czterech czołowych zawodniczek.

