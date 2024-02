Szybko łatwo i przyjemnie przyszło Idze Swiątek zwycięstwo w turnieju w Dosze. Po zwycięstwach nad Cirsteą, Aleksandrową i Azarenką raszynianka szykowała się do półfinałowego pojedynku z Karoliną Pliskovą. Do takowego nie doszło - Czeszka z powodów zdrowotnych wycofała się z gry. Tym samym Polka awansowała do finału, w którym zmierzyła się z Eleną Rybakiną. Po zaciętym pierwszym secie Świątek wyraźnie złamała rywalkę i zwyciężyła 7:6(8), 6:2, dokładając do gabloty kolejny puchar.

Świetna forma i problemy największych rywalek sprawiły, że to właśnie Polka postrzegana była jako wyraźna faworytka również do triumfu w Dubaju. Rozpoczęła obiecująco. Liderka rankingu WTA nie dała szans Sloane Stephens i awansowała do drugiej rundy. Los zetknął ją z niewygodną rywalką. Elina Switolina w ubiegłym roku sprawiła ogromną sensację i wyeliminowała raszyniankę w ćwierćfinale Wimbledonu.

Ukraińskie media ocenił porażkę Switoliny ze Świątek. "Zemściła się"

Iga Świątek zrewanżowała jej się w środę. Polka podeszła do meczu wyjątkowo skoncentrowana i już w pierwszym secie dała pokaz siły, wygrywając 6:1. Ukrainka w drugiej odsłonie meczu urwała jej cztery gemy, ale na więcej nie było jej stać. Wygrana Świątek 2:0 w setach była w pełni zasłużona. Co do tego panowała absolutna zgodność wśród polskich ekspertów i dziennikarzy.

Ukrainka w drugim secie miała przebłyski świetnej gry, ale brakowało ustabilizowania dobrego poziomu przez dłuższy okres czasu. Liderka światowego rankingu rozegrała kolejne solidne spotkanie

Dosadnie okazałe zwycięstwo Igi Świątek nad Eliną Switoliną ocenili dziennikarze z Ukrainy. Wskazywali oni zgodnie na świetną dyspozycję raszynianki, która nie dała niemal żadnych szans swojej rywalce.

"Pierwsza rakieta świata zemściła się za porażkę na Wimbledonie. Pochodząca z Ukrainy Elina Switolina (20. miejsce w rankingu WTA) zakończyła swoją walkę w turnieju WTA 1000 w Dubaju. (...) Elina rozegrała swój 14. mecz z liderką rankingu, była to jej 7. porażka" - napisali dziennikarze portalu sport.ua.

"Elina poniosła drugą porażkę w trzecim meczu z Polką. W 2021 roku przegrała ze Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie, a w zeszłym sezonie zwyciężyła w ćwierćfinale Wimbledonu" - wyliczał portal btu.org.ua.

W ćwierćfinale Dubai WTA Iga Świątek zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng. 21-latka nie tak dawno dotarła do finału Australian Open. Przegrała w nim z Aryną Sabalenką 3:6, 2:6

Iga Świątek / Robert Prange/Getty Images / Getty Images

Jelina Switolina / AFP