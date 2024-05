Zwycięstwo Świątek, a zaraz potem takie słowa o Nadalu. Stanowcza odpowiedź Polki

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Paryżu. "Jak w domu"

- Myślę, że jeszcze za wcześnie na to, żeby nazywać mnie "królową mączki", jak to ma miejsce w przypadku Rafy (Nadala przyp. red.). Jestem bardzo dumna z tych osiągnięć, to zawsze była moja ulubiona nawierzchnia, to tutaj tenis sprawia mi największą przyjemność. Oczywiście będę oglądać mecz Rafy, ale porównywanie mnie z nim jest zdecydowanie zbyt wczesne. Ja jestem bardzo daleko od niego, ale staram się od niego uczyć i brać jak najwięcej mogę - powiedziała.