Obrończyni tytułu Aryna Sabalenka ma już za sobą pierwsze meczowe przetarcie na kortach US Open w tym sezonie. Liderka rankingu WTA w pierwszej rundzie wielkoszlemowych zmagań nie dała żadnych szans 108. rakiecie świata Rebece Masarovej, ogrywając ją w dwóch setach 7:5, 6:1.

- Jestem szczęśliwa z powodu tego, że awansowałam do drugiej rundy. Czuję, że nie miałam najlepszego początku w pierwszych gemach, ale potem znalazłam swój rytm. Jestem zadowolona z poziomu, na jakim dziś grałam - powiedziała po meczu Białorusinka.

Oficjalny portal WTA zauważył tuż po meczu, że Aryna Sabalenka broni tytułu w miejscu, które jeszcze kiedyś ją przytłaczało. Bo gdy w 2016 roku jako 18-letnia zawodniczka grała w drugiej rundzie eliminacji, nie potrafiła odnaleźć się w nowojorskim kompleksie. A teraz jej gwiazda błyszczy tam pełnym blaskiem.

- Czułam, że to wszystko jest zbyt duże, a mój cel jest daleko i muszę wykonać wiele pracy, by spełnić moje marzenie - mówiła sama Aryna Sabalenka.

Iga Świątek główną faworytką do triumfu na US Open. Fani zdecydowali

Organizacja WTA do tekstu poświęconego Arynie Sabalence dołączyła także specjalną ankietę, w której fani mogą obstawiać swoją faworytkę do wygrania tegorocznej edycji US Open, głosując na jedną z czterech czołowych tenisistek światowego rankingu. Poza Aryną Sabalenką do tego grona należą także Iga Świątek, Coco Gauff oraz Jessica Pegula.

To "starcie" ze swoimi najgroźniejszymi rywalkami w sposób zdecydowany wygrywa Iga Świątek. Na Polkę na ten moment wskazała ponad połowa, bo aż 58 procent ankietowanych. Statusem "pretendentki numer dwa" musi zadowolić się Aryna Sabalenka (23 procent głosów), a jeszcze niżej stoją wśród użytkowników akcje Coco Gauff (16) oraz Jessiki Peguli (3).

Co warto podkreślić, Iga Świątek mimo wielkich oczekiwań wzbrania się przed nazywaniem ją główną kandydatką do triumfu na tegorocznym US Open.

- Szczerze mówiąc, uważam że nazywanie kogokolwiek faworytką nie ma sensu. Kobiecy tenis... nie powiedziałabym, że jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które ciągle utrzymują się na topie. Udowadniamy, że możemy grać dobrze przez cały sezon. Ale no właśnie, jest dużo zawodniczek, które świetnie się spisują i które mogą wygrać turniej - powiedziała polska tenisistka podczas konferencji prasowej przed jej pierwszym meczem z Kolumbijką Emilianą Arango.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek JUSTIN LANE PAP/EPA

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek w akcji na korcie w Cincinnati Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL /Getty Images via AFP AFP