Caty McNally wygrała z Darią Kasatkiną 6:2, 6:3 w 1/64 finału turnieju Internazionali d'Italia i to właśnie Amerykanka zmierzy się z Igą Świątek w następnej rundzie. Mecz zaplanowano na piątek 8 maja, nie wcześniej niż o godzinie 10.00. Będzie to trzecie starcie obu tenisistek w historii. W poprzednich dwóch pojedynkach (Wimbledon 2025 i Ostrawa 2022) zwyciężała Polka.

Świątek przebywa we Włoszech od kilku dni. Przyleciała tam z Hiszpanii, po tym, jak przez wzgląd na problemy zdrowotne musiała wycofać się z gry w Madrid Open. "Ciao Roma! Jestem szczęśliwa z powrotu na kort, we współpracy z moim teamem" - ogłosiła we wpisie w mediach społecznościowych. Wcześniej organizatorzy opublikowali wideo z jej udziałem.

Okazuje się, że w sztabie Igi doszło do zmiany względem poprzednich turniejów. Wcześniej - w Stuttgarcie i w Madrycie - w jej boksie zabrakło Darii Abramowicz. Teraz sytuacja ma wyglądać inaczej.

Daria Abramowicz wraca do boksu Igi Świątek. Jest już obecna w Rzymie

Daria Abramowicz dołączyła do sztabu Igi Świątek w Rzymie. Widać ją m.in. w publikacji na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" w momencie, w którym tenisistka wysiada z samochodu na Piazza del Popolo w północnej części miasta.

To pewien zwrot akcji, jeśli chodzi o skład teamu Igi. Abramowicz w oficjalnym turnieju nie towarzyszyła tenisistce jeszcze ani razu, odkąd to posadę głównego trenera objął Francisco Roig. Najpierw była nieobecna w Stuttgarcie, co PR menadżerka Świątek tłumaczyła zwyczajową rotacją w ekipie.

"Nieobecność na danym turnieju członka teamu nie jest niczym nadzwyczajnym. W trakcie długiego, około 11-miesięcznego sezonu WTA Tour, zdarza się, że dane osoby rotują i robią sobie przerwy. To naturalne i potrzebne" - wyjaśniła w komentarzu dla Sport.pl, a absencję w Madrycie tłumaczyła problemami zdrowotnymi psycholożki.

Głos w sprawie nieobecności zabrała też sama Abramowicz. "To taki etap sezonu, w którym troszeczkę odpoczywam i zajmuję się innymi rzeczami. Po drugie: naturalnym w naszym zespole już od jest to, że trochę rotujemy z bardzo wielu powodów. Tak działają współczesne zespoły z uwagi i na komunikację, i dobrostan każdego z członków oraz dobro procesu. Wracamy w Rzymie. Sezon na mączce będziemy kontynuowali w pełnym składzie" - zapowiadała na gali plebiscytu Herosi organizowanej przez WP SportoweFakty.

Jak wynika z naszych informacji, Daria Abramowicz istotnie jest obecna na rozpoczętym o godzinie 13.00 treningu Igi Świątek w Rzymie. Od początku służy tenisistce wsparciem i radą.

