- Zyskałam sporo doświadczenia dzięki temu, że już teraz, na tym etapie turnieju mogłam znaleźć się w takiej sytuacji, grać te najważniejsze punkty i iść do przodu. Więc głównie właśnie cieszę się, że w pierwszym secie te najważniejsze punkty w tie-breaku wygrałam i po prostu szłam po swoje - mówiła Iga Świątek po momentami naprawdę zaciętym boju z Yue Yuan w pierwszej rundzie Australian Open.

Chinka spisała się w niej nadspodziewanie dobrze, czego efektem był tie-break wieńczący pierwszego seta. W drugim Polka pozwoliła jej już na znacznie mniej, ale 27-latka i tak mogła pożegnać się z wielkoszlemową rywalizacją Melbourne z podniesioną głową.

Tymczasem Iga Świątek może przygotowywać się do dalszej walki o skompletowanie Karierowego Wielkiego Szlema. Jej rywalką w walce o trzecią rundę na Antypodach będzie Marie Bouzkova. Ich mecz zaplanowano na czwartek. Obie tenisistki wyjdą na kort John Cain Arena nie wcześniej niż o godzinie 7:00 czasu polskiego.

Czeska tenisistka na pierwszym szczeblu turniejowej drabinki rozprawiła się z Meksykanką Renatą Zarazuą w meczu, w którym obie zawodniczki prosiły o przerwę medyczną.

Tu Idę Świątek czeka niezwykle dla niej korzystny zwrot. Bo Marie Bouzkova to przeciwniczka o charakterystyce bardziej sprzyjającej Polce niż Yue Yuan, o czym przekonany jest Marek Furjan.

Czeszka lubi rytm, gra wolniej, generuje mniejsze prędkości. Co za tym idzie, Iga powinna mieć w tym meczu nieco więcej czasu

I dodał: - Ich poprzednie spotkania wskazują tutaj Igę jako faworytkę. (...) Wiemy, że to nie jest kopiuj-wklej, natomiast przy szybkich kortach w Melbourne, jakie mamy w tym roku, to może mieć znaczenie, czy grasz z taką tenisową strzelbą - możemy Chinkę do takiej grupy dokoptować bardziej niż do tenisistki grającej na przerzut - czy z Bouzkovą, która daje ci rytm. I niespecjalnie ma narzędzia, żeby skrzywdzić cię bezpośrednio. Więc dużo tutaj będzie zależało od Igi.

Australian Open. Iga Świątek faworytką w 2. rundzie. Ale są i złe oznaki

W swojej analizie Marek Furjan nie uciekł jednak i od negatywów, bijąc na alarm zwłaszcza w sprawie jednego aspektu, na który uwagę zwracał sam trener Wim Fissette, próbując wpłynąć na grę swojej podopiecznej.

Trochę martwi znowu ten serwis Igi. Wiele rzeczy było czytelnych dla Chinki. Ona miała momentami dużo swobody, żeby właśnie to podanie, szczególnie drugie, atakować. Ten kick nie robił takiego wrażenia na niej. Nawet Wim Fissette zdaje się w którymś momencie zasugerował, żeby jeszcze dokręcić to wszystko, żeby jeszcze bardziej ta piłka uciekała do bekhendu Chinki

Podkreślił przy tym, że Iga Świątek w swoim pierwszym meczu miała najwięcej problemów spośród wszystkich głównych faworytek turnieju z czołówki rankingu WTA. Choć tu pod uwagę wziąć należy także wiele innych czynników. Przede wszystkim klasę i dyspozycję ich rywalek.

- Gauff bez problemów. Sabalenka? Okej, do pewnego momentu w pierwszym secie, ale potem odjazd. Pegula, Anisimova, Rybakina pewnie. Iga miała najwięcej problemów. I w kontekście tego, co zobaczyliśmy w pierwszej rundzie, nie był to pokaz siły. To była walka z pewnymi - nie chcę powiedzieć demonami - ale z pewnymi rzeczami, nad którymi chyba pracuje i chce je poprawiać. Z Chinką dała radę, z Bouzkovą jestem dosyć spokojny, ale nie uspokoiło mnie to w kontekście bardzo długiego grania w Melbourne - wyraził swoją opinię Marek Furjan.

