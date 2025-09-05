Zwrot akcji ws. Świątek. Szampany wystrzeliły zbyt wcześnie, sztab Polki komentuje

Iga Świątek ma za sobą US Open. Polka dotarła do ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej (6:4, 6:3). Polka po meczu przyznała, że miała delikatne problemy zdrowotne. Głos w tej sprawie zabrał także jej lekarz Mateusz Dawidziuk, który podkreślił, że przez cały turniej w Nowym Jorku zmagała się ze zmianami przeciążeniowymi stopy. Dodał on na łamach Radia Zet, że po powrocie do Polski przejdzie dodatkowe badania. Przed Świątek czas na regenerację, a następnie ma zaplanowane turnieje w Azji. 24-latka zgłoszona jest w Seulu, Pekinie i Wuhan. Potem z pewnością czeka ją wielki finał sezonu, czyli WTA Finals.

Iga Świątek zagra w Polsce? Sztab Polki komentuje

W dniach 13-15 listopada w Gorzowie zorganizowany będzie turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup. Rywalkami Polek będą drużyny Rumunii i Nowej Zelandii. Polscy kibice zastanawiają się czy jest szansa, że wystąpi w nim najlepsza polska tenisistka. Rąbka tajemnicy uchylił gorzowski senator Władysław Komarnicki. - Dzięki uprzejmości władz polskiego tenisa rozmawiałem w Warszawie z teamem Igi Świątek i otrzymałem informację, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się w Gorzowie, o ile oczywiście będzie w pełni dyspozycji sportowej i nie będzie miała kontuzji - powiedział cytowany przez portal echogorzowa.pl. Słowa polityka potwierdził prezes Polskiego Związku Tenisa Dariusz Łukaszewski. Okazuje się, że radość była zbyt wczesna.

- Jeśli chodzi o udział Igi Świątek w Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim w listopadzie, to nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje w tej sprawie. Jeśli takowe zostaną podjęte, to będziemy o tym informować - powiedziała Daria Sulgostowska, PR menedżerka Świątek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Tak więc kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Turniej w Gorzowie rozpocznie się 14 listopada. Tego dnia Polki zmierzą się z Nową Zelandią. Drugiego dnia rywalizacji Rumunia zmierzy się z Nową Zelandią, a w niedzielę dojdzie do starcia Polek z Rumunkami.

Tomasz Lorek: Iga Świątek i Carlos Alcaraz są typowani jako faworyci. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Elsa AFP

Iga Świątek TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek w sezonie 2025 Minas Panagiotakis AFP