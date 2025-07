To, co ostatnimi czasy wydawało się mało prawdopodobne, właśnie się ziszcza. Iga Świątek, która przecież jeszcze niedawno nie radziła sobie na trawie najlepiej, po pokonaniu Belindy Bencic 6:2, 6:0, melduje się w finale Wimbledonu. Co więcej, w oczach mnóstwa kibiców do pojedynku przystąpi w roli faworytki. Jest wszak bardziej doświadczona niż Amanda Anisimova, jeśli chodzi o występy w wielkoszlemowych imprezach, w których wygrywała już kilkukrotnie (French Open 2020, 2022, 2023, 2024 i US Open 2022).

Polka, tuż przed ostatecznym starciem, zdaje się zachowywać spokój i koncentrację. Sama przyznaje, że czuje się lepiej w porównaniu do tego, co przeżywała przez ostatnie miesiące. "Łatwiej się gra, kiedy człowiek jest zadowolony z życia. Po kilku stresujących miesiącach wreszcie czuję jakąś równowagę. Cieszę się grą. I to widać - nawet na treningach" - wytłumaczyła. Przy okazji doceniła klasę najbliższej rywalki.

Jej gra robi wrażenie. Jest regularna, co będzie dla mnie sporym wyzwaniem. Nigdy wcześniej ze sobą nie grałyśmy, więc przygotuję odpowiednią taktykę i będę gotowa

Zapadły już najważniejsze decyzje dotyczące finału Anisimova - Świątek. Organizatorzy poinformowali o istotnej zmianie. Mecz rozpocznie się o godzinie 16.00 (17.00 czasu polskiego), a nie tak jak to bywało do tej pory - o 14.00 Wszystko to z powodu zamiaru dotarcia do jak najszerszego grona fanów oraz chęci zwiększenia ekspozycji tenisistów z finałów turniejów gry podwójnej. Są też ważne komunikaty dla kibiców z Polski.

Ważne informacje dla polskich kibiców przed meczem Anisimova - Świątek w finale Wimbledonu

Transmisję z finału Wimbledonu będzie można obejrzeć nie tylko na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go, ale także za darmo na ogólnodostępnym kanale Polsatu. Mecz rozpocznie się o 17.00, ale poprzedzi go specjalny program studyjny (Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport 2, od 16.45 również Polsat). Ten ruszy godzinę wcześniej. Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą Łukasz Kubot, Radosław Szymanik, Maciej Synówka i Paula Kania.

Wiadomo także, kto skomentuje starcie Igi Świątek z Amandą Anisnimovą. Będzie do duet Marcin Muras - Dawid Olejniczak. W roli londyńskiego reportera Tomasz Lorek.

Trwa odliczanie do początku meczu. Tymczasem polska tenisistka udzieliła wywiadu, w którym krótko odniosła się do swojego progresu w grze na trawiastej nawierzchni. "W każdym kolejnym roku było coraz lepiej, ale mam wrażenie, że w tym roku zrobiłam największy postęp. Cieszę się z treningów i pracy, którą do tej pory wykonałam, z tego, że potrafię wywierać presję na rywalkach. Mój serwis i sposób poruszania się po korcie też są dużo lepsze" - podsumowała.

