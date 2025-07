Zwrot akcji w meczu Igi Świątek. Skąd się wzięły kłopoty? Polka wyjaśniła

Iga Świątek pokonała Caty McNally w drugiej rundzie Wimbledonu . Mecz trwał zaskakująco długo, aż 2,5 godziny, bo Amerykanka zaskoczyła i po początkowych problemach była w stanie sięgnąć po zwycięstwo w pierwszym secie (7:5). Później jednak nasza rodaczka podniosła poziom gry, prawdopodobnie wykorzystała też zmęczenie przeciwniczki i rozbiła ją do 2 i 1.

- Rywalka była trudna. Dobrze weszłam w mecz, ale popełniłam błędy, które nie powinny się zdarzyć, straciłam trochę koncentrację. Wiedziałam, że w drugim secie muszę lepiej przygotowywać się do uderzeń, zwiększyć intensywność i to zrobiłam, to zadziałało - powiedziała.