To Igę Świątek stawiano w roli faworytki do wygrania turniej w Rzymie, lecz kontuzja pokrzyżowała plany i uruchomiła lawinę, która ostatecznie spowodowała nierozważany wcześniej zwrot akcji. Dzięki triumfie w stolicy Włoch Jelena Rybakina przesunęła się o dwa miejsca w rankingu WTA, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla Polki. Okazuje się, że nie musi obawiać się Kazaszki na początkowym etapie Roland Garros. Jeśli wziąć pod uwagę statystyki, ma to dużą wartość.