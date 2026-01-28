Zwrot akcji po meczu Świątek. WTA jednak ogłasza: Kilka tygodni przerwy

- Cześć wszystkim. Chciałam się podzielić się z wami aktualizacją. Pierwsze badania w Sydney nie wykazały nic niepokojącego, ale dalsze testy po powrocie do domu potwierdziły uraz kolana, który wykluczy mnie z rywalizacji na kilka kolejnych tygodni - poinformowała Eva Lys za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

- I szczerze, to bardzo boli. Wykluczenie z gry to jedna z najtrudniejszych części tej podróży. Bo wszystko, czego chcesz, to możliwość rywalizacji - dodała 24-latka.

Eva Lys zamieściła także w sieci filmik przedstawiający moment, w którym nabawiła się kontuzji. Fatalne w skutkach zdarzenia miało miejsce podczas meczu z Suzan Lamens na United Cup, gdy przy próbie wyhamowania Niemka najpierw przeprostowała prawą nogę w kolanie, a następnie uderzyła w nią jeszcze lewą nogą.

Eva Lys dokończyła, ba, nawet wygrała tamto spotkania, a potem bez przeszkód zmierzyła się także w grupowym starciu z Igą Świątek.

Eva Lys kontuzjowana. Bezlitosny werdykt. WTA informuje

Także pierwsza runda Australian Open nie pozwalała myśleć, że z reprezentantką naszych zachodnich sąsiadów dzieje się coś niedobrego. 39. zawodniczka rankingu WTA zagrała w niej z Rumunką Soraną Cirsteą, przegrywając w trzech setach 6:3, 4:6, 3:6.

Sama Eva Lys mówiła jednak potem, że nie była w pełni przygotowana do rywalizacji .

Początkowo nie byłam wcale pewna czy będę w stanie zagrać, więc byłam bardzo, bardzo szczęśliwa, że ostatecznie znalazłam się na korcie. Nie byłam gotowa na sto procent, ale próbowałam zrobić wszystko, co byłam w stanie

Trzy dni po tamtej porażce Eva Lys wystąpiła jeszcze w grze podwójnej... u boku Suzan Lamens. Z powodu problemów Niemki obie musiały jednak skreczować już w pierwszym secie, na czym skorzystały Marie Bouzkova oraz Andreja Klepac, które prowadziły wówczas 5:0.

- Teraz żyję z dnia na dzień, skupiając się na wyzdrowieniu i ufając w to, co przede mną. Dziękuję za miłość i wszelkie wsparcie - dodała Eva Lys na koniec swojego wpisu.

Informację o jej problemach zdrowotnych podał także oficjalny portal WTA.

- Lys przegapi kilka tygodni z powodu kontuzji kolana. (...) Po zakończeniu Australian Open cykl WTA przeniesie się na Bliski Wschód, gdzie Lys prawdopodobnie nie weźmie udziału w zmaganiach, biorąc pod uwagę jej sytuację - czytamy w oświadczeniu organizacji zarządzającej kobiecym tenisem.

