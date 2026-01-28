Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot akcji po meczu Świątek. WTA jednak ogłasza: Kilka tygodni przerwy

Kilka tygodni przerwy - tak brzmi najnowszy werdykt dotyczący stanu zdrowotnego niemieckiej tenisistki Evy Lys, o czym poinformowała sama zawodniczka. Komunikat dotyczący 24-latki wydał także oficjalny portal WTA. 39. rakieta świata urazu nabawiła się jeszcze w Sydney podczas United Cup. I choć później podczas jej starcia z Igą Świątek wydawało się, że wszystko jest okej, teraz doszło dla fatalnego dla niej zwrotu akcji.

Zawodniczka tenisa w żółtej czapce i niebieskim stroju z żółtą opaską na nadgarstku trzyma ręce przy twarzy wyrażając silne emocje. W prawym górnym rogu kadr z inną tenisistką opuszczającą kort z rakietą na ramieniu.
Na zdjęciu Eva Lys oraz Iga ŚwiątekJULIEN DE ROSA / AFP / WILLIAM WEST / AFPAFP

- Cześć wszystkim. Chciałam się podzielić się z wami aktualizacją. Pierwsze badania w Sydney nie wykazały nic niepokojącego, ale dalsze testy po powrocie do domu potwierdziły uraz kolana, który wykluczy mnie z rywalizacji na kilka kolejnych tygodni - poinformowała Eva Lys za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

- I szczerze, to bardzo boli. Wykluczenie z gry to jedna z najtrudniejszych części tej podróży. Bo wszystko, czego chcesz, to możliwość rywalizacji - dodała 24-latka.

Eva Lys zamieściła także w sieci filmik przedstawiający moment, w którym nabawiła się kontuzji. Fatalne w skutkach zdarzenia miało miejsce podczas meczu z Suzan Lamens na United Cup, gdy przy próbie wyhamowania Niemka najpierw przeprostowała prawą nogę w kolanie, a następnie uderzyła w nią jeszcze lewą nogą.

    Eva Lys dokończyła, ba, nawet wygrała tamto spotkania, a potem bez przeszkód zmierzyła się także w grupowym starciu z Igą Świątek.

    Eva Lys kontuzjowana. Bezlitosny werdykt. WTA informuje

    Także pierwsza runda Australian Open nie pozwalała myśleć, że z reprezentantką naszych zachodnich sąsiadów dzieje się coś niedobrego. 39. zawodniczka rankingu WTA zagrała w niej z Rumunką Soraną Cirsteą, przegrywając w trzech setach 6:3, 4:6, 3:6.

    Sama Eva Lys mówiła jednak potem, że nie była w pełni przygotowana do rywalizacji .

    Początkowo nie byłam wcale pewna czy będę w stanie zagrać, więc byłam bardzo, bardzo szczęśliwa, że ostatecznie znalazłam się na korcie. Nie byłam gotowa na sto procent, ale próbowałam zrobić wszystko, co byłam w stanie
    tłumaczyła podczas konferencji prasowej

    Trzy dni po tamtej porażce Eva Lys wystąpiła jeszcze w grze podwójnej... u boku Suzan Lamens. Z powodu problemów Niemki obie musiały jednak skreczować już w pierwszym secie, na czym skorzystały Marie Bouzkova oraz Andreja Klepac, które prowadziły wówczas 5:0.

    - Teraz żyję z dnia na dzień, skupiając się na wyzdrowieniu i ufając w to, co przede mną. Dziękuję za miłość i wszelkie wsparcie - dodała Eva Lys na koniec swojego wpisu.

    Informację o jej problemach zdrowotnych podał także oficjalny portal WTA.

    - Lys przegapi kilka tygodni z powodu kontuzji kolana. (...) Po zakończeniu Australian Open cykl WTA przeniesie się na Bliski Wschód, gdzie Lys prawdopodobnie nie weźmie udziału w zmaganiach, biorąc pod uwagę jej sytuację - czytamy w oświadczeniu organizacji zarządzającej kobiecym tenisem.

    Tenisistka w sportowym stroju i opasce, z dłońmi zakrywającymi usta, wyraża silne emocje, prawdopodobnie zaskoczenie lub wzruszenie. Tło jest jednolite, granatowe, nic nie rozprasza uwagi od postaci.
    Eva LysAndy Wong/Associated PressEast News
    Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych, każda na innym tle, jedna wyraża skupienie, druga uśmiecha się i triumfalnie zaciska pięść.
    Iga Świątek i Eva LysMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Iga Świątek zakończyła miesięczne zawieszenie w związku z wykryciem w jej organizmie niedozwolonej substancji
    Iga Świątek zakończyła miesięczne zawieszenie w związku z wykryciem w jej organizmie niedozwolonej substancjiIbrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztukaPolsat Sport
