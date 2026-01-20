Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot akcji jednak faktem. Chodzi o Świątek i WOŚP. Koroniewska ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek kolejny raz wsparła w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazując na licytację swoją rakietę z Wimbledonu, a także przywieziony z Londynu ręcznik. Ale to nie koniec. Na licytacjach fundacji Jerzego Owsiaka dostępny będzie jeszcze jedna rakieta naszej wiceliderki rankingu WTA. A we wszystko zamieszane są Joanna Koroniewska, Paulina Krupińska oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska. Właśnie one przekazały oficjalne potwierdzenie w tej sprawie. Nie zatrzymają fantu, które same wcześniej wylicytowały. Ostatecznie doszło do zwrotu akcji.

Po lewej stronie kobieta w sportowym stroju tenisowym z opaską na czole siedzi na ławce w trakcie zawodów, po prawej starszy mężczyzna w kolorowych okularach i czarnej koszulce siedzi przy mikrofonie radiowym.
Na zdjęciu Iga Świątek oraz Jerzy OwsiakRex Features/East News/Ella Ling/Shutterstock / Pawel Wodzynski/East NewsEast News

Wspólna gra Igi Świątek z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy stała się już coroczną tradycją. Nasza najlepsza tenisistka pomogła już zebrać na fundację, którą stworzył Jerzy Owsiak 761 tysięcy złotych. A to wcale nie jest koniec.

Także w tym roku konta WOŚP zostaną za jej sprawą zasilone pokaźną kwotą. 24-latka kolejny raz wykazała się bowiem wielkim sercem, przekazując na licytację niezwykle cenny zestaw dwóch gadżetów.

W tym roku na aukcję przekazuję rakietę Tecnifibre z autografem, którą wygrałam zeszłoroczny Wimbledon. Jej autentyczność potwierdzają ślady trawy z kortu centralnego oraz ręcznik - ten najważniejszy
ogłosiła druga tenisistka rankingu WTA

Na tym jednak nie koniec niespodzianek dla fanów Igi Świątek, jeśli chodzi o tegoroczny 34. finał WOŚP. A za wszystko odpowiedzialne są Joanna Koroniewska, Paulina Krupińska i Katarzyna Kolenda-Zaleska.

    Kolejna rakieta Igi Świątek trafiła na WOŚP. To już oficjalne

    Właśnie ten tercet wylicytował już jakiś czas temu podczas balu TVN-u możliwość odbycia treningu ze szkoleniowcem Igi Świątek - Wimem Fissettem, a ten przekazał im także rakietę z Wimbledonu, należącą do swojej podopiecznej.

    Panie mogły ją zatrzymać, ale stało się inaczej. We trójkę postanowiły wesprzeć szczyty cel, przeznaczając ją na Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

    Tym pochwaliły się już wcześniej. Ale teraz nadeszło ostateczne potwierdzenie, a Joanna Koroniewska, Paulina Krupińska i Katarzyna Kolenda-Zaleska postanowiły dorzucić do tego także wspólny trening ze zwycięzcą licytacji. I ogłosiły to w humorystyczny sposób w mediach społecznościowych.

      - Śpij dobrze, moje kochanie - powiedziała Joanna Koroniewska, całując leżącą obok w łóżku Joanna Koroniewska.

      - A ja gdzie mam spać - zapytał z zaskoczeniem jej mąż, Maciej Dowbor.

      - Nie wiem, możesz w gościnnym - usłyszał w odpowiedzi.

      To był żart w stylu rodziny Dowborów. Ale dodatkowo Joanna Koroniewska zamieściła także - napisany już w nieco bardziej poważnym sznycie - krótki opis.

      We trzy tenisistki razem z Kasią i Pauliną wylicytowałyśmy m.in. rakietę Igi Świątek z Wimbledonu i zamiast dzielić się nią między sobą postanowiłyśmy zrobić coś dobrego i przekazać tę drogocenną rakietę na WOŚP! Dodatkowo przedmiotem licytacji jest godzinny trening z naszą trójką! Kto da więcej?!!
      napisała

        Iga Świątek wsparła inicjatywę Jerzego Owsiaka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
        Jerzy Owsiak - założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Iga ŚwiątekAFPAKPA
        Mężczyzna w kolorowej kurtce w okularach o czerwonych oprawkach, w tle samochód z kolorową grafiką; w rogu zdjęcia umieszczona wstawka przedstawiająca kamizelkę z naklejonymi czerwonymi serduszkami zawierającymi napis Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
        Jerzy Owsiak - założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyTomasz Jastrzebowski/REPORTER / Jan Graczynski/East NewsEast News
        Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
        Iga ŚwiątekAFP
