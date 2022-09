Zszokowała dziennikarzy. Po porażce ze Świątek pocieszała się piwem

Dariusz Wołowski Iga Świątek

Pokonana przez Igę Świątek w ćwierćfinale US Open Amerykanka Jessica Pegula przyszła na konferencję prasową z puszką piwa w dłoni. "Muszę się napić do kontroli dopingowej, a poza tym daje mi to pocieszenie po porażce" - powiedziała dziennikarzom.

Zdjęcie Jessica Pegula / AFP