Iga Świątek w tym sezonie wygrała już kilka prestiżowych turniejów rangi WTA. Mało tego, nie tak dawno po raz czwarty w karierze, a trzeci raz z rzędu triumfowała w wielkoszlemowym Roland Garrosie. A to nie koniec, bowiem teraz przed 23-letnią raszynianką zmagania na kortach trawiastych na Wimbledonie i podróż do Francji na Letnie Igrzyska Olimpijskie. Niewątpliwie Polka będzie jedną z faworytek do końcowego zwycięstwa w tych imprezach. Reklama

Sportsmenka w tych ważnych momentach może liczyć na wsparcie. I to nie tylko kibiców. Znane marki, z którymi tenisistka podpisała kontrakt, zapewne są dumne z faktu, że mogą chwalić się publicznie sukcesami naszej rodaczki na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, nie dla wszystkich firm 23-latka jest główną gwiazdą.

Reklama Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Poruszenie wokół Igi Świątek. Mocne słowa kibiców. Na ustach Roger Federer

Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego jakiś czas temu nawiązała współpracę z marką On i dzięki temu kontraktowi 23-latka pojawia się na korcie w ubraniach od szwajcarskiego sponsora. Co ciekawe, udziałowcem firmy jest utytułowany tenisista - Roger Federer. Niedawno media obiegła wiadomość, że do ''zespołu'' raszynianki dołączyła gwiazda kina - Zendaya . I jak się okazuje, to właśnie Amerykanka jest teraz wielką gwiazdą tej firmy.

Zawodnik i celebrytka pojawili się w reklamie, gdzie oboje udają grę w tenisa. Niebawem kibice będą mogli zobaczyć efekty tej kampanii.

Nieoczekiwanie jednak pod opublikowanym nagraniem pojawiły się komentarze nawiązujące do... Igi Świątek. Nieobecność pierwszej rakiety świata w reklamie poruszyła kibiców. "Roger, proszę zrób reklamę Igi z Zendayą", "Nie mam nic przeciwko tej sesji, wszyscy wiedzą, że Zendaya jest sławna. Chodzi o to, że Roger nie współpracował ani razu z Igą, a ona jest na ich liście płac od prawie dwóch lat, będąc jednocześnie najlepszą tenisistką na świecie", "Kocham Zendayę, ale mając taką tenisistkę, on woli aktorkę?", "Dlaczego nie Iga?" - zastanawiali się internauci na platformie X. Reklama

Iga Świątek / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Iga Świątek, turniej WTA w Rzymie / TIZIANA FABI / AFP

Iga Świątek / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP