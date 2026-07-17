Zobaczyła, co zrobiła Świątek. Bezlitosny osąd. Tego już za wiele

Iga Świątek na tegorocznym Wimbledonie broniła tytułu, który dość niespodziewanie wywalczyła w minionym sezonie. Tym razem jednak zdołała przerbnąć tylko przed dwie pierwsze rundy, pokonując Amerykanką Talyor Townsend oraz czeszkę Karolinę Pliskową. Na trzecim etapie rywalizacji z kwitkiem odprawiła ją Filipinka Alexandra Eala, wygrywając w dwóch setach 7:6(9), 6:2.

Nieudana londyńska kapania oznaczała dla Polki bolesny spadek w rankingu WTA, w którym od minionego poniedziałku 25-latka zajmuje dopiero - jak na swoje standardy z ubiegłych lat - ósmą pozycję.

Świątek zwróciła się do fanów. Kilka szczerych słów. "Wszyscy wiecie"

Kim Clijsters mówi o Idze Świątek. Oceniła jej zachowanie

Do występu Igi Świątek na Wimbledonie odniosła się była liderka rankingu WTA w singlu i deblu - Kim Clijsters. Słynna niegdyś belgijska tenisistka zabrała głos w swoim podcaście "Love All", odnosząc się przede wszystkim do zachowania swojej młodszej koleżanki po fachu.

Dla mnie dało się odczuć, że ona chciała tego zbyt bardzo. To stało się obsesją. Może całkowicie się mylę, ale czułam to przez sposób, w jaki chodziła między punktami, w jaki poruszała się na korcie i w jaki szła do swojego stanowiska po meczu. Po meczu pierwszej rundy na Wimbledonie, możesz być nawet obrończynią tytułu, ale widziałam wielkie uczucie ulgi, że udało jej się przejść przez tę rundę. To pokazało, jak wielkie panuje napięcie, by wygrać i zdobyć kolejnego Wielkiego Szlema. Tak myślę i tak mi się wydaje

I dodała: - To bardzo trudne, grając pod taką presją, którą sama na siebie nakłada. Oczywiście, są też oczekiwania ze strony świata zewnętrznego, ale myślę, że sporą część bierze na siebie sama. A wszystko dlatego, że była tak wspaniała i dominowała. Nabudowała intensywność, która przedostała się do jej systemu i jej ciała. Nigdy nie mam poczucia, że gdy gra, jest jej wygodnie i jest pewna siebie. To bardziej przypomina pchanie, wysiłek. A to nie zawsze jest najskuteczniejszy sposób, dający flow i łatwość, której było u niej więcej, gdy dominował.

Jak sama przyznała, nie do końca wie, jak z obecną sytuacją powinna uporać się Iga Świątek. Ale i tak skierowała pod jej adresem drobną radę.

- Myślę też, że taka jest po części jej osobowość. Niezwykle ciężko pracuje, chce grać i stawać się coraz lepsza. Ludzie często myślą, że trzeba ostro trenować i grać. Ale czasami tego może być za wiele. Trzeba pracować mądrzej. Nie wiem, jaki jest najlepszy sposób, by się z tego wydostać. Możesz porozmawiać sama ze sobą i nakładać na siebie mniejszą presję. Robić sobie przerwy, bawić się i próbować czerpać radość. Głównie chodzi o to, co dzieje się w głowie.

Kim Clijsters zestawiła także zachowanie Igi Świątek z tym, co na korcie prezentowała tegoroczna mistrzyni Wimbledonu.

Kiedy patrzysz na Lindę Noskovą, widzisz, że jest niezwykle intensywna od momentu, gdy zaczyna odbijać piłkę przed serwisem lub ustawia się do returnu. Jest tam intensywność i jest agresja. Ale widać u niej ogromny spokój między punktami i zmianami stron. Myślę, że Iga na ten moment tego nie ma

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News

Kim Clijsters ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP AFP





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