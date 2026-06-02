Zobaczył występ Świątek, nie mógł czekać. Błyskawiczny werdykt. "Ujawniły się demony"

Iga Świątek do turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa przystępowała po naprawdę udanym występie w imprezie WTA 1000. W Rzymie Polka spisała się nieźle. Pierwszy raz w tym sezonie awansowała do półfinału. W tym stoczyła naprawdę zacięty bój z Eliną Switoliną.

Ostatecznie przegrała, ale pozostawiła po sobie dobre wrażenie. Wydawało się, że kolejne tygodnie treningów pod wodzą Francisco Roiga na ukochanych paryskich kortach powinny jedynie podnieść poziom Igi. Niestety stało się nieco inaczej. Pierwsze trzy mecze były całkiem udane.

Świątek pod ścianą. "Dosłownie tam pękła"

W czwartej rundzie przyszedł jednak test, którego Iga nie zdała. Świątek przegrała z Martą Kostiuk. W pierwszym secie rywalizacja była wyrównana. W drugim Ukrainka kompletnie zdominowała Polkę i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju. O występie Igi zaczął zaś dyskutować cały tenisowy świat.

Nie inaczej było w redakcji "The Tennis Podcast". O dyspozycji Polki rozmawiali: David Law, Catherine Whitaker i Matthew Roberts. Najbardziej dobitnie dyspozycję Świątek opisał Law, który wyraźnie nie zamierzał używać łagodnych słów. Zrobił wręcz przeciwnie, dobitnie opisując swoje odczucia.

- Straciła serwis sześć razy z rzędu. Myślę, że prawdopodobnie tym powracającym aspektem jej gry, o którym mówiliśmy najczęściej i który wydaje się pogarszać od około dwóch lat, jest właśnie serwis. To dla niej ogromny problem - rozpoczął brytyjski komentator sportowy.

- Powiedziałbym, że był to najgorszy mecz Igi, jaki kiedykolwiek widziałem w jej wykonaniu, na pewno na tym korcie. To było naprawdę smutne widowisko. Właściwie to było dla mnie trudne doświadczenie, widzieć wielką mistrzynię grającą w ten sposób na swoim ulubionym korcie - dodał dziennikarz.

- Myślę, że właśnie z tego powodu dzisiejszy dzień naprawdę ją zaskoczył, ponieważ wszystkie demony ujawniły się jednocześnie, w najgorszym możliwym momencie - oceniła Whitaker.

- Jeśli zapytasz mnie dzisiaj, czy zdobędzie kolejny tytuł wielkoszlemowy, to prawdopodobnie nadal skłaniałbym się ku odpowiedzi twierdzącej, ale nie jestem co do tego zbyt pewny. Nie jestem wcale pewien, czy znów będzie naprawdę dominującą zawodniczką, która osiąga serie zwycięstw i zdobywa trzy tytuły Roland Garros z rzędu. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy już tego nie zobaczyli - dodał do tego Roberts.

Whitaker wzięła także pod lupę konferencję prasową Igi. - Nie spodziewałam się tego, co stało się na konferencji prasowej. Zazwyczaj po wielkich porażkach szybko się irytuje, jest defensywna i zamyka się w sobie. I całkowicie to rozumiem. Ale tym razem była niesamowicie otwarta. Wyglądało to tak, jakby dosłownie tama pękła i sięgnęła dna. Martwię się o nią, zwłaszcza że ma tyle punktów do obrony na trawie - podsumowała.

Teraz przed Igą Świątek krótki czas odpoczynku. Polka może zregenerować się przed bardzo ważnym okresem gry na trawie. Do rywalizacji ma wrócić w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału. Później postara się obronić tytuł w Wimbledonie. Łącznie na trawie Iga bronić będzie aż 2325 punktów.

