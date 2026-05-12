Zobaczył mecz Świątek i Osaki w Rzymie. "Nie chciałbym więcej widzieć takich spotkań"

Turniej WTA 1000 Rzym to ostatni przystanek przed Roland Garros, gdzie Iga Świątek zbudowała już status legendy. To sprawia, że zdaniem wielu ekspertów występ Polki na Internazionali d'Italia jest bardzo ważny w kontekście nadchodzącego Wielkiego Szelma w Paryżu.

Po wygranych z Caty McNally i Elisabettą Cocciaretto nasza tenisistka w czwartej rundzie trafiła naNaomi Osakę. To czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która od zeszłego roku współpracuje z Tomaszem Wiktorowskim, czyli byłym trenerem Świątek. Wszystko to budowało wielkie emocje przed poniedziałkowym spotkaniem.

Burza po meczu Świątek z Osaką. Cios w organizatorów. "Włosi przestrzelili potężnie"

Jego poziom był naprawdę bardzo wysoki. Po obu stronach siatki oglądaliśmy mnóstwo jakości i przede wszystkim dynamicznych zagrań. Momentami intensywność była zabójcza. Jak na etap 1/8 finału pojedynek Polki z Japonką powinien zainteresować nawet postronnych kibiców.

Ostatecznie po godzinie i 22 minutach Świątek triumfowała 6:2, 6:1. Rozegrała kapitalny mecz, bazując na swojej motoryce i atletyczności połączonej ze spokojem i dobrymi wyborami. Tego dnia Osaka kierowana przez Wiktorowskiego musiała uznać wyższość naszej reprezentantki.

Mimo dosyć jednostronnego wyniku na "wice-centralnym" korcie w stolicy Włoch widowisko - na czysto sportowej płaszczyźnie - było kapitalne. Niestety trybuny świeciły pustkami. Przy niektórych ruchach kamery widać było, że tylko garstka kibiców na żywo śledziła zmagania byłych liderek rankingu WTA.

- Dla mnie Włosi przestrzelili potężnie. W życiu nie odważyłbym się ustawić tego meczu aż tak późno, mając przed sobą kilka spotkań. Kibice tenisa w Polsce i tak mają szczęście, że to się odbyło na tyle szybko. Chociażby Switolina szybko skończyła swój mecz. Ale to się mogło zacząć zdecydowanie później i skończyć około 23:00 - mówi w podcascie "Trzeci Serwis" Lech Sidor.

Ekspert poruszył także temat wspomnianej frekwencji, która faktycznie była fatalna, biorąc pod uwagę, kto rywalizował na korcie. - Martwi i smuci mnie widok tych trybun. Na "wice-korcie" Foro Italico może zasiąść spora publiczność. A tutaj od początku meczu trybuny świeciły pustkami - dodawał, tłumacząc że do Rzymu przybywa wielu turystów, dla których tenis może być tylko dodatkiem.

- No nie chciałbym więcej widzieć takich spotkań. Pamiętajmy, że były cztery Wielkie Szlemy z jednej strony, a z drugiej sześć. W sumie dziesięć. Tylko dla takich liczb tam powinno siedzieć osiem tysięcy kibiców, doping. Trochę smutno się gra zawodniczkom tej klasy w takich okolicznościach - podsumował ten wątek.

