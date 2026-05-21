Zobaczył drabinkę Świątek w Paryżu i przyznał wprost. "Nie oczekujmy cudów"

Dariusz Ostafiński, Interia: Poznaliśmy drabinkę Igi Świątek na French Open. I tak czytam komentarze i wychodzi na to, że gorzej być nie mogło. Pierwsza runda z Emerson Jones i druga z Sarą Bejlek lub kwalifikantką, to jeszcze może być spacerek, ale potem może być kolejno Ostapenko, Kostiuk Switolina, Rybakina, a jeszcze nie dotarliśmy do finału.

Michał Kaznowski, były trener Igi Świątek: Wielkie szlemy, są jak mistrzostwa świata w piłce nożnej. Dlatego ja bym z tej drabinki wyciągnął trochę inne wnioski. Czasem te mniej znane zawodniczki mogą nastręczyć największych kłopotów, bo u nich jest granie na pełny ogień. Nie mają nic do stracenia i kładą wszystko na szali, żeby przejść jedną rundę, czy dwie. I nie ma znaczenie, że na trzecią nie starcza im sił. Chcą się pokazać.

Drabinka Igi Świątek robi wrażenie, ale ...

Chce pan powiedzieć, że z Jones będzie trudniej niż z tymi topowymi?

- Ona dostała dziką kartę. Na pewno nie na piękne oczy, ale dlatego, że coś potrafi. Młoda Australijka położy na szalę wszystko. Zobaczymy na ile to wystarczy. Nie nastawiałbym się jednak na to, że będzie łatwo. Może być, ale nie musi. A z tymi topowymi jest tak, że oczywiście każda celuje z formą na szlema, ale nie każdej się udaje. Niewykluczone, że część z nich ma już jakiś jeden szczyt formy za sobą i w Paryżu będzie mieć kłopoty.

Rybakina wygrała w Stuttgarcie, Kostiuk w Madrycie, Switolina w Rzymie.

- Właśnie to mam na myśli. Każda z nich już osiągnęła w tym sezonie jeden szczyt. A tam nie jest łatwo się utrzymać. To trudna praca fizyczna i psychiczna. Zresztą, jak patrzyłem na mecz Świątek ze Switoliną w Rzymie, to przeszło mi przez myśl, że Iga nie da rady tego wygrać, bo dopiero wraca na szczyt, a Switolina już tam jest i gra swój najlepszy tenis.

Pocieszające jest w takim razie to, że Świątek zagrała ze Switoliną bardzo dobry mecz.

- Iga przegrała ten mecz, choć zdobyła więcej punktów od rywalki. Stało się tak, bo nie potrafiła domknąć tych kluczowych momentów. A nie potrafiła, bo tak się dzieje u zawodniczki, która wygrzebuje się z problemów. Jest już na krzywej wnoszącej, ale jeszcze nie na szycie. Tam, na szczycie, była Switolina.

Były trener Świątek: "Cudów nie ma. Forma wróci na US Open"

To jakbyśmy mieli jednym zdaniem skwitować, jaka jest ta drabinka Igi Świątek w Paryżu, to co byśmy musieli powiedzieć? Droga przez mękę?

- Drabinka Igi nie jest łatwa, ale bez przesady. Prędzej czy później musi trafić na kogoś mocnego lub takiego, co jej nie pasuje, patrz Ostapenko. Nie ma jednak co dramatyzować. Za wiele jest zmiennych. Z jednej strony Iga wychodzi z kryzysu, z drugiej zobaczymy, czy te najgorsze opcje z możliwych w ogóle się potwierdzą.

A jak pan myśli?

- Ja myślę, że możemy być pewni tego, że Iga zostawi serce na korcie, że da z siebie wszystko. Natomiast nie oczekujmy cudów. Te najlepsze od początku roku planują formę, szykują się na najważniejsze turnieje. Iga dwa miesiące straciła. I oczywiście widać progres i pierwsze efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigem i tym całym hiszpańskim sztabem, ale jak powiedziałem: cudów w sporcie nie ma. Będę szczęśliwy, jeśli w okolicach US Open będzie można stwierdzić, że Iga Świątek się odbudowała. Jednak według mnie ta praca, którą ona wykonuje teraz, może w pełni zaprocentować dopiero za rok. I wierzę, że tak się stanie, bo warsztat i profesjonalizm Roiga w zasadzie to gwarantują.

Jednak nie przekreśla szans Świątek na wygraną w Paryżu. Jest warunek

Kreśli pan w sumie piękny scenariusz, ale kibice czekają na zwycięską Igę Świątek tu i teraz.

- Jeszcze dwa miesiące temu nie powiedzielibyśmy, że Iga może grać tak, jak ze Switoliną, a przecież w Rzymie zagrała jeszcze dwa, trzy inne dobre spotkania. Świątek i tak już dokonała czegoś wielkiego, bo w dwa miesiące kompletnie zmieniła obraz gry. Dzięki pracy i determinacji robi błyskawiczne postępy w tej powrotnej drodze na szczyt. I żeby było jasne, to ja nie przekreślam jej szans na wygraną w Paryżu. Wiele będzie zależeć jednak od tego, czy Iga zrobi od Rzymu jakiś progres i jak ta forma będzie się kształtowała u rywalek. Ja nie mam na przykład pewności, że w Roland Garros Switolina będzie dalej grała na tym poziomie, co w Rzymie.

Pozwoli pan, że uczepię się tego stwierdzenia, że Świątek może French Open wygrać.

- Oczywiście, że może. Ja bym jeszcze dodał, że ten Rzym na pewno dał innym zawodniczkom do myślenia. Teraz przed meczami z Igą nie będą się skupiać wyłącznie na sobie i swoim planie na mecz. Będą też myśleć, co może zaprezentować Iga. To takie rozgrywanie meczu w głowie ma swoje złe strony. Zwłaszcza jak się za dużo myśli o rywalce, to potrafi nieźle namieszać. A umówmy się, że jest o czym myśleć, bo Świątek to jest taka zawodniczka, co w każdej chwili może wystrzelić. Zważywszy na ten stracony czas, już jest z tą formą daleko. Już jest na takim etapie, że dla każdej czołowej zawodniczki jest niebezpieczna.

Tomasz Wolfke powiedział nam, że Świątek jest teraz w takim stanie, że może wygrać i przegrać z każdą zawodniczką z TOP10.

- Dokładnie tak to wygląda. Dodałbym tylko, że Iga bardzo chce, pracuje, walczy i z każdym dniem zwiększa swoje szanse na wygraną z każdą z tych topowych zawodniczek. W Rzymie wyszedł z tego półfinał, a teraz się okaże. Wstydu na pewno nie będzie. Będzie walka, serce zostawi, pokaże charakter i da nam wielkie emocje. Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że ta drabinka to jest szansa na takie nagłe odrodzenie. Z racji tego, że tam są takie dobre rywalki, to te mecze mogą Igę zahartować. W Rzymie miała taki trudny mecz z McNally, w Paryżu może być tego więcej. Myślę, że na Paryż musimy spojrzeć tak, że na początku forma każdej z zawodniczek jest zagadką. Jednak to, jak potoczą się mecze, może każdą z nich zbudować na tyle, że wygra. Dlatego im więcej trudnych spotkań będzie miała Iga, tym lepiej. Zwłaszcza, jak się zaangażuje i przełamie jedną, drugą rywalkę.

Iga Świątek podczas czwartkowej sesji w Paryżu MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP

Iga Świątek MAHOUDEAU CLEMENT AFP

Emerson Jones JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





