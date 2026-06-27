Znów mówią o Darii Abramowicz. Iga Świątek kontruje. Tak nazwali Polkę

Iga Świątek nie rozgrywa dobrego sezonu. Polka ma tego pełną świadomość. Na każdym kroku podkreśla, że jej forma nie jest tak dobra, jakby chciała. W poprzednim sezonie było podobnie, ale zupełnie niespodziewanie przełamanie przyszło, gdy rozpoczął się okres gry na kortach trawiastych.

Obrona tytułu mistrzyni Wimbledonu to prawdopodobnie największe z wyzwań, jakie miała przed sobą na tym etapie kariery Świątek. Jedno to słaba forma Polki, a drugie historia tego turnieju. Jako ostatnia tytuł obroniła bowiem w 2016 roku Serena Williams. Od tego momentu wszystkie mistrzynie poległy przed tym zadaniem.

Świątek "złodziejką ręczników". Polka chce kolejnych

- Trudno powiedzieć dlaczego (tak jest). Na pewno jest to turniej, który stawia inne wyzwania, kiedy wracasz jako obrończyni tytułu, ze względu na całą otoczkę, która się z tym wiąże. Było wielu zawodników, którzy wygrali ten turniej, a wcześniej zdobywali już wiele innych turniejów i Szlemów. Dlaczego akurat tutaj tak trudno obronić tytuł? Nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie - oceniła na konferencji prasowej Polka.

Na wspomnianej konferencji prasowej nie mogło oczywiście zabraknąć tematu Darii Abramowicz, który powraca co jakiś czas, a szczególnie w momentach złych wyników. Dziennikarze zauważyli, że Iga jest jedyną zawodniczką, która psycholog ma u swojego boku w każdym możliwym momencie.

- Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wielu sportowców robiło to już wcześniej, tylko nikt o tym głośno nie mówił. Zawsze uważałam, że mogę być szczera, bo nie jestem robotem. Nie urodziłam się z umiejętnością radzenia sobie z presją, stresem i oczekiwaniami. Przez pewien czas spotykałam się z psychologiem online raz w tygodniu. Jednak byłam dość zamknięta i czasami po prostu nie potrafiłam opisać tego, co czuję i czego doświadczam - rozpoczęła.

- Zrozumiałam, że potrzebuję kogoś obok, kto będzie mnie obserwował i pomagał mi wyciągać wnioski oraz lepiej rozumieć samą siebie. Już jako młoda osoba uznałam, że właśnie tą drogą chcę iść. Dla mnie praca nad psychiką jest równie ważna, a może nawet ważniejsza niż przygotowanie fizyczne czy trening tenisowy. Jeśli twoja głowa nie działa właściwie, możesz mieć najlepszy tenis na świecie, a i tak nie zagrasz tak, jak potrafisz. Dlatego dla mnie jest to absolutnie kluczowe - podsumowała.

Na konferencji został także poruszony temat ręczników. Pytający nazwał Polkę "złodziejką ręczników", bo nie jest już żadną tajemnicą, że Iga z każdego Wimbledonu wraca z ręcznikami, które potem rozdaje swoim bliskim.

- Na początek - nie został mi ani jeden ręcznik z zeszłego roku. Moi znajomi chcieli je mieć, rodzina też. Część oddałam na cele charytatywne, bo cała historia zrobiła się viralowa. Więc chyba powinnam zdobyć jeszcze więcej. Tak, będę to kontynuować, bo to najlepsza pamiątka, jaką można przywieźć z turnieju - rozpoczęła.

Dziennikarz dodał, że w tym roku Wimbledon udostępnił edycję specjalną ręczników. Tym będzie czerwona wersja z truskawkami. - Naprawdę? To nie jest ręcznik używany na korcie, prawda? I tak o niego poproszę - podsumowała Polka, dodając nieco humoru konferencji prasowej.

Daria Abramowicz i Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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