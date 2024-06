Znów głośno o Idze Świątek. Mistrzowska odpowiedź Polki, wystarczyły trzy słowa

Nigdy nie wiadomo, ale myślę, że Iga może zarobić więcej niż ja, to na pewno. Dla mnie zawsze było to marzenie, ponieważ byłam małą dziewczynką, która przyjechała tu na Rolanda Garrosa. To, co wydarzyło się tutaj w sezonie 2003, było czymś wyjątkowym, co stało się dla mnie czymś naprawdę potężnym, wszystko, o czym marzyłam

~ mówiła o naszej rodaczce chociażby legendarna Justine Henin w rozmowie z oficjalnym portalem kobiecego touru