Znów głośno o Andriejewej. Nawet nie wyszła na kort. WTA potwierdza zmianę
9 dni po finałowym boju z Mają Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa Mirra Andriejewa znów ma okazję do świętowania, choć wcale nie musiała ponownie wyjść na kort. Ma to jednak związek zarówno z jej świetnym występem w Paryżu, jak i w pozostałych tegorocznych turniejach. Powtórkę życiowego sukcesu rosyjskiej tenisistki potwierdził w poniedziałek oficjalny serwis organizacji WTA.
Pokonując Maję Chwalińską w finale Rolanda Garrosa, Mirra Andriejewa sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Paryski triumf był puentą udanego okresu w wykonaniu rosyjskiej tenisistki i pozwolił jej wywindować się na czoło rankingu WTA Race. Poza tym 19-latka przesunęła się po sukcesie we Francji na szóstą lokatę w głównym zestawieniu singlowym. Te dane są już jednak nieaktualne.
W ten poniedziałek nastąpiła bowiem zmiana, którą potwierdził oficjalny portal WTA. Choć Mirra Andriejewa od czasu wygranej w Rolandzie Garrosie nie wyszła jeszcze na kort, zdołała awansować na piąte miejsce w rankingu WTA, czym wyrównała najlepszy wynik w swojej karierze. Wcześniej nastolatka cieszyła się z miejsca w TOP5 od lipca do października 2025 ubiegłego roku.
Tenis. Mirra Andriejewa znów świętuje. WTA oficjalnie potwierdza
Poprawę swojej pozycji Rosjanka zawdzięcza Amandzie Anisimovej, która nie obroniła punktów po ubiegłorocznym finale turnieju rozgrywanego na kortach Queens Club. Tym razem reprezentantka Stanów Zjednoczonych odpadła na etapie ćwierćfinału, w którym lepsza okazała się Iva Jovic.
Trzecią lokatę w rankingu WTA utrzymała Iga Świątek, a na 21. pozycji pozostaje Maja Chwalińska. Największy awans wśród polskich tenisistek - dzięki wygranej w turnieju WTA 125 w Modenie - zanotowała Katarzyna Kawa, która z miejsca numer 143 przedostała się na 120. lokatę.
Ranking WTA (stan na 15 czerwca 2026):
1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt
2. Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
3. Iga Świątek (Polska) 6733
4. Jessica Pegula (USA) 6056
5. Mirra Andriejewa (Rosja) 5751
6. Amanda Anisimova (USA) 5631
7. Coco Gauff (USA) 4879
8. Elina Switolina (Ukraina) 4315
9. Victoria Mboko (Kanada) 3670
10. Karolina Muchova (Czechy) 3338
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21. Maja Chwalińska (Polska) 1996
45. Magdalena Fręch (Polska) 1238
48. Magda Linette (Polska) 1139
120. Katarzyna Kawa (Polska) 646
166. Linda Klimovicova (Polska) 460