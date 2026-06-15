Pokonując Maję Chwalińską w finale Rolanda Garrosa, Mirra Andriejewa sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Paryski triumf był puentą udanego okresu w wykonaniu rosyjskiej tenisistki i pozwolił jej wywindować się na czoło rankingu WTA Race. Poza tym 19-latka przesunęła się po sukcesie we Francji na szóstą lokatę w głównym zestawieniu singlowym. Te dane są już jednak nieaktualne.

W ten poniedziałek nastąpiła bowiem zmiana, którą potwierdził oficjalny portal WTA. Choć Mirra Andriejewa od czasu wygranej w Rolandzie Garrosie nie wyszła jeszcze na kort, zdołała awansować na piąte miejsce w rankingu WTA, czym wyrównała najlepszy wynik w swojej karierze. Wcześniej nastolatka cieszyła się z miejsca w TOP5 od lipca do października 2025 ubiegłego roku.

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Poprawę swojej pozycji Rosjanka zawdzięcza Amandzie Anisimovej, która nie obroniła punktów po ubiegłorocznym finale turnieju rozgrywanego na kortach Queens Club. Tym razem reprezentantka Stanów Zjednoczonych odpadła na etapie ćwierćfinału, w którym lepsza okazała się Iva Jovic.

Trzecią lokatę w rankingu WTA utrzymała Iga Świątek, a na 21. pozycji pozostaje Maja Chwalińska. Największy awans wśród polskich tenisistek - dzięki wygranej w turnieju WTA 125 w Modenie - zanotowała Katarzyna Kawa, która z miejsca numer 143 przedostała się na 120. lokatę.

Ranking WTA (stan na 15 czerwca 2026):

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt

2. Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. Iga Świątek (Polska) 6733

4. Jessica Pegula (USA) 6056

5. Mirra Andriejewa (Rosja) 5751

6. Amanda Anisimova (USA) 5631

7. Coco Gauff (USA) 4879

8. Elina Switolina (Ukraina) 4315

9. Victoria Mboko (Kanada) 3670

10. Karolina Muchova (Czechy) 3338

...

21. Maja Chwalińska (Polska) 1996

45. Magdalena Fręch (Polska) 1238

48. Magda Linette (Polska) 1139

120. Katarzyna Kawa (Polska) 646

166. Linda Klimovicova (Polska) 460

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Mirra Andriejewa EMMANUEL DUNAND AFP

Tenis. Iga Świątek - była liderka rankingu WTA CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport