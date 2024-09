Znany aktor obserwował Igę Świątek. Widać było, komu kibicował

Świątek pokonała Rosjankę 6:4, 6:2. W czasie spotkania doszło do paru niezbyt miłych zagrań ze strony Pawluczenkowej. Nic dziwnego, że publiczność bardziej skłaniała się ku temu, by kibicować Polce. Z pewnością mogli podziwiać bardzo dobry jakościowo mecz.

Iga Świątek obserwowana przez znanego aktora

US Open to świetna okazja do tego, by spotkać nie tylko tenisistów, ale również gwiazdy amerykańskiej sceny artystycznej. Na trybunach pojawiają się modelki, muzycy i śmietanka Hollywood zaciekawiona grą najlepszych z najlepszych na nowojorskich kortach. Jedną z takich osób był też Hugh Jackman, którego przyuważono na spotkaniu Igi Świątek z Anastasiją Pawluczenkową.