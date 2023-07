Znamy wtorkowy plan gier WTA w Warszawie. Na ten dzień czekali kibice

Turniej WTA w Warszawie to jedyna w roku okazja, aby zobaczyć Igę Świątek w akcji na polskiej ziemi. Najlepsza tenisistka świata - jak w poprzednim sezonie - przyjechała do stolicy, aby zaprezentować się przed swoimi kibicami. Specjalnie dla niej organizatorzy zmienili w tym roku nawierzchnię z ceglanej na twardą. Po poprzedniej edycji raszynianka mówiła, że gra na mączce na tym etapie sezonu jest jej nie na rękę i sprawia problemy natury logistycznej.

W poniedziałek - w ramach spotkania 1/32 finału - kibice mieli okazję obejrzeć występ Chwalińskiej. 21-latka przegrała 0:2 (4:6, 1:6) z Laurą Siegemund i odpadła z dalszej rywalizacji. Podczas pomeczowej konferencji prasowej nie kryła smutku. - Wychodzę na mecz i nie wierzę, że mogę wygrać. Jak do tego podejść? Jak to zmienić? Myślę dużo, może za dużo? Może macie jakieś podpowiedzi - zwracała się tenisistka do zgromadzonych w sali dziennikarzy.