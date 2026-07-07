Znamy plany Świątek. Jest odpowiedź na klęskę w Wimbledonie

- Plany się nie zmieniają, Iga zagra turniej w Toronto, potem Cincinnati i US Open - mówi nam Daria Sulgostowska, menedżerka Igi Świątek.

Na to stawia team Świątek mimo przegranej

Nawet jeśli porażka w Wimbledonie zrobiła ogromne wrażenie na kibicach i samej zawodniczce (po przegranej z Alexandrą Ealą Świątek wypaliła, że już nie dba o wyniki), to team zdecydowanie stawia na realizację założonego wcześniej planu. Nie będzie żadnej rewolucji, tylko zaufanie do procesu, czyli coś, co sama Iga powtarza niczym mantrę.

Turniej w Toronto zaczyna się 2 sierpnia, ten w Cincinnati startuje 13 sierpnia, wreszcie US Open 30 sierpnia. Co w takim razie z lipcem? Kilka dni odpoczynku i standardowo powrót do treningów - wyjaśnia Sulgostowska, ale już nie wchodzi w szczegóły. Nie wiadomo, gdzie Iga będzie trenować. Czy na miejscu, w kraju, czy też w Akademii Rafaela Nadala na Majorce. Ta sprawa trzymana jest w tajemnicy.

Daleko od WTA Finals. W Ameryce Świątek może jeszcze to zmienić

Świątek powiedziała, że teraz nie będzie już skupiała się na wynikach, ale trudno będzie od tego uciec. Tym bardziej że szansa na start w prestiżowym turnieju WTA Finals oddala się coraz bardziej. W tej imprezie gra osiem najlepszych zawodniczek sezonu, a Świątek jest obecnie poza TOP10. I już tylko mocne uderzenie w sierpniu mogłoby pomóc jej coś w tym względzie zmienić.

Rok temu Iga skończyła Canadian Open na 4. rundzie po porażce z Clarą Tauson (turniej odbywał się jednak w Montrealu, a nie w Toronto), w Cincinnati wygrała, a w US Open dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała w dwóch setach (4:6, 3:6) z Amandą Anisimovą. Jasno z tego wynika, że US Open, to kopalnia punktów, ale i w Toronto może Iga zyskać. Pozostaje pytanie, czy trzymanie się pierwotnego planu i brak nerwowych ruchów wystarczą, by opanować kryzys. Może odpowiedź na klęskę w Wimbledonie powinna być inna?

Tylko jeden człowiek wierzy w odrodzenie Świątek w US Open

W każdym razie zdecydowanie trudno o jednoznaczną odpowiedź na postawione wyżej pytanie. Sztab Świątek milczy w tej kwestii, jak zaklęty, a eksperci są podzieleni. Wielu z nich już teraz apeluje o radykalne ruchy w teamie, choćby o podjęcie próby współpracy z innym psychologiem niż Daria Abramowicz. Ta grupa ekspertów mówi o mentalnym dołku Świątek, z którego ich zdaniem, Abramowicz nie jest w stanie wyciągnąć Igi.

Nieco większym optymistą jest Michał Kaznowski, jeden z pierwszych trenerów Igi. Jego zdaniem proces adaptacyjny po zmianie trenera wynosi 3 miesiące. Już wcześniej mówił, że jeśli w tym roku będą jakieś sukcesy, to dopiero na US Open. - Jeszcze bym nie skreślał tego sezonu. Jest cień szansy, że Iga obudzi się na US Open, że tam już zobaczymy ją w dużo lepszym wydaniu. A jeśli nie, to będzie musiała w spokoju szykować się na kolejny sezon. Choć ja wierzę, że US Open może być udany. Hardy nagradzają topspiny, więc to jest jakaś szansa. Poza tym Iga bardzo lubi tam grać. No i chce wrócić na szczyt. Na razie nie wychodzi, ale to się prędzej, czy później zmieni - zauważa Kaznowski.

Alexandra Eala wygrałą z Igą Świątek. KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek MAJA SMIEJKOWSKA East News





W jakim klubie zagra Lewandowski? Kibicie zgadują na mundialu. WIDEO Polsat Sport1 INTERIA.PL