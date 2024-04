Iga Światek już kilka dni temu dotarła do Madrytu. Polka przeniosła się do słonecznej Hiszpanii z nieco chłodniejszych Niemiec. Liderka rankingu WTA nadspodziewanie szybko zakończyła swój udział w rywalizacji o zwycięstwo w ukochanym przez siebie turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Świątek pierwszy raz w swojej karierze przegrała mecz na tamtejszych kortach. W półfinale lepsza okazała się Jelena Rybakina, która pokonała naszą gwiazdę dopiero po prawie trzech godzinach walki.

Znamy rywalkę Igi Świątek. Polka zagra z Chinką Wang!

W pewnym momencie wydawało się, że może to być naprawdę szybkie spotkanie. W pierwszym secie bowiem Chinka prowadziła już 5:1 i serwowała na seta. Prowadzenie oddała i Bogdan doprowadziła do stanu 5:5. Ostatecznie ten przegrany gem serwisowy okazał się tragicznym w skutkach dla Chinki, bo przegrała pierwszego seta w tie-breaku po ponad godzinnej walce . Druga partia rozpoczęła się tak samo - od prowadzenia 2:0 w gemach po stronie Chinki.

Tym razem znów dała się dogonić, ale skutki nie były już tak opłakane. Rumunka ponownie doprowadziła do tej tenisowej "dogrywki", ale tym razem to Chinka była lepsza, wygrywając do czterech. Tym samym na rywalkę Świątek musieliśmy jeszcze trochę poczekać. Trzecia partia nie była już tak emocjonująca. Od pierwszej do ostatniej piłki na korcie w Madrycie rządziła Chinka, która nie pozwalała na zbyt wiele swojej rywalce. Ostatecznie wygrała tego seta i po ponad trzygodzinnej walce awansowała do drugiej rundy.